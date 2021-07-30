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Общество30 июля 2021 13:23

В Воронежской области мост через реку Хворостань открыли для автомобилистов на время отпусков

Основные ремонтные работы мостовики должны завершить осенью
Евгения ФРОЛОВА
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Из-за пика отпусков в Воронежской области открыли правый мост через реку Хворостань на 548 км М-4 «Дон» для автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор» 30 июля.

Мостовики досрочно завершили ремонт сооружения. Основные работы вели с мая до конца июля. В это время движение в обе стороны шло по левому мосту с ограничением скорости до 50 км/ч. Из-за его ремонта каждые выходные на этом участке образовывались пробки. Это создавало значительные неудобства для автомобилистов.

В компании уточнили, что оставшиеся работы пока приостановили и полностью планируют завершить в октябре. До этого времени отремонтируют балки пролетных строений, опоры, заменят опорные части и деформационные швы.

Сейчас на мостовом полотне уже уложили бетонный выравнивающий слой, устроили наливную гидроизоляцию, слои нижнего слоя покрытия выполнили из литой асфальтобетонной смеси, верхний слой покрытия – из щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменили барьерное и перильное ограждения. В конце лета продолжатся работы по восстановлению конусов и водоотвода, запланирован ремонт очистных сооружений. Для защиты бетонных поверхностей балок пролетных строений и опор от воздействия агрессивной среды предусмотрели их обработку защитными составами.