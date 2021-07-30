В Воронеже пропал 32-летний мужчина

Ориентировка волонтеров

Волонтеры начали поиски 32-летнего воронежца Ильи Зенюкова. Мужчину в последний раз видели 28 июля в областном центре. С тех пор он не выходил на связь с родными. Об этом сообщили 30 июля в поисково-спасательном отряде «Черноземье».

Илья довольно высокого роста - 186 сантиметров, худощавого телосложения. У него карие глаза и коротко подстриженные волосы.

В день исчезновения был одет в коричневую футболку и серо-зеленые шорты с черным поясом. На ногах – черные носки и такого же цвета сандалии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам – +7(961) 182-95-90 или 112 или 02.