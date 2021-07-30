В воронежский детский лагерь поставили поддельную ряженку и сливочное масло

Не все продукты в детском лагере были одинаково вкусными и полезными. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Россельхознадзора провели совместно с работниками прокуратуры Железнодорожного района выездную проверку детского лагеря «Восход». Во время нее сделали отбор проб готовой молочной продукции, которую поставила компания ООО «Август» (Воронеж). Их отправили на экспертизу в белгородскую лабораторию.

По результатам исследований в 4%-ной ряженке выявили несоответствие по содержанию массовой доли жира, а сливочном масле «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое (изготовитель ИП Аксентова М.Ю.) нашли жиры немолочного происхождения. Это является грубым нарушением требований технических регламентов, регулирующих производство этих продуктов.

Работники Россельхознадзора направили письмо в адрес ООО «Август», поставлявшего фальсифицированную продукцию, о необходимости изъятия ее из оборота. Также о результатах проверки проинформировали администрацию детского лагеря. В адрес производителей направили предписания об отзыве деклараций о соответствии вышеуказанной продукции.