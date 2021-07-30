Жителя Воронежской области осудили за покупку фальшивых водительских прав

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Аннинском райсуде вынесли приговор местному жителю, которого инспекторы ДПС поймали с фальшивыми правами. Как оказалось, мужчина приобрел поддельные документы за 20 тысяч рублей. Липового автомобилиста суд ограничил в свободе на три месяца. Он обязан теперь отмечаться в надзорных органах. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда 29 июля.

Как было установлено, сельчанин ехал по улице Воронежской в пгт Анна. Его остановил сотрудник ГИБДД и попросил предъявить документы. Мужчина как ни в чем не бывало отдал права. Однако инспектор сразу определил: они поддельные и отправил документ на экспертизу. Она и показала, что водительское удостоверение – фальшивка, напечатанная на струйном принтере. А сельчанин купил его за 20 тысяч рублей.

Мужчину обвинили по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» (ч.3, ст.327 УК РФ). Суд приговорил его к 3 месяцам ограничения свободы. Осужденный не только обязан раз в месяц появляться в надзорных орган для регистрации, но и не имеет права покидать Аннинский район и менять место жительства.