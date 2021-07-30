В Воронежской области к 30 июля еще у 485 человек выявили коронавирус

У 485 жителей Воронежской области за последние сутки подтвердился диагноз COVID-19. Общее же число человек, столкнувшихся с этим подтвержденным диагнозом, в нашем регионе достигло 103 530. Об этом 30 июля сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 95 901. Медикам удалось за день выписать еще 291 пациента.

Число умерших теперь равно 4 355. К сожалению, за последние сутки 19 жителей Воронежской области не справились с последствиями коронавируса.

Напомним, в Воронежскую область привезли первую партию вакцины «Спутник Лайт».