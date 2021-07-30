Нововоронежскую АЭС посетила делегация МЧС Республики Узбекистан

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Делегация посетила нововоронежский филиал Аварийно-технического центра Росатома (АО «АТЦ Росатома»), лабораторию внешнего радиационного контроля (ЛВРК), осмотрела мобильную противоаварийную технику расположенную на площадке Нововоронежской АЭС-2 и пожарной части №14 созданной для охраны атомной электростанции. За круглым столом гости обсудили существующие системы аварийного реагирования на внештатные ситуации в рамках двухстороннего взаимодействия.

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«Мы задавали очень много вопросов и на все получили исчерпывающие ответы. Я считаю, что станция надёжно защищена. Вся техника современная, надеемся, что в рамках проекта нам будет поставлено такое же оборудование», – поделилась впечатлениями начальник отдела ГУП «Дирекция строительства АЭС» при агентстве «Узатом» Александра Хадирназарова.

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Справка: Госкорпорация «Росатом» планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков поколения «3+» с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Строительство планируется начать после подписания контракта. Сейчас на площадке идут инженерно-изыскательские работы.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС