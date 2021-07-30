В Воронеже начнут работать выделенные полосы для автобусов на Московском проспекте и улице Плехановской

Автомобилистам придется значительно изменить свои привычки Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 31 июля в Воронеже начнут работать выделенные полосы для общественного транспорта на Московском проспекте и улице Плехановской. То есть крайние правые полосы теперь предназначены исключительно для маршрутных автобусов и троллейбусов, средние и левые крайние - для автомобилей.

На перекрестках с другими улицами – Никитинской, Кольцовской, Донбасской, Урицкого, Лидии Рябцевой, Беговой, проспектом Труда и другим – организованы дополнительные, накопительные полосы для поворота налево без помех.

- Организация выделенных полос позволяет упорядочить движение общественного транспорта и значительно увеличить провозную способность этих участков, поскольку позволяет провозить гораздо больше людей за тот же период. Один автобус занимает столько же места, сколько два-три автомобиля автомобиля, но везет не 1-2 человек, а от 50 до 100 в зависимости от его класса. Кроме того, большинство воронежцев ежедневно пользуются именно общественным транспортом, а не личным автомобилем – поездки на городских автобусах каждый день совершают до 70% горожан, - объясняют решение в пресс-службе мэрии.

Ранее воронежцев предупредили о штрафах за выезд на выделенные полосы. Он составит 1500 рублей. Хотя пока еще нет автоматического привлечения нарушителей ПДД к ответственности.

С 20 октября 2020 года действует выделенная полоса на Северном мосту и улице Остужева - до кольцевого пересечения с Ленинским проспектом. В мэрии отмечают, что благодаря введению этой «выделенки» скорость прохождения участка общественным транспортом в пиковое время увеличилась на 10-15 км/ч.

С 26 июня «выделенки» заработали на Чернавском мосту, дамбе и улице Степана Разина, а также на ВоГРЭСовском мосту, дамбе, улице 20-летия Октября.