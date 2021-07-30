Определили время начала битвы лидеров – воронежского «Факела» и «Оренбурга»

В предыдущем матче "Оренбурга" с "Факелом" победный гол забил Олег Дмитриев. Фото: с сайта ФК "Факел"

Стало известно время начала гостевого матча «Факела» с «Оренбургом». Игра стартует 31 июля в 17.00.

Напомним, матч в Оренбурге пройдет без зрителей из-за сложной ситуации в регионе с коронавирусом. В Воронеже с «ковидом» тоже все очень тревожно, но в столице Черноземья зрителям болеть за «Факел» на трибунах пока не запрещают.

К очной встрече команды приходят соседями по турнирной таблице. «Оренбург» занимает второе место с семью очками с разностью мячей 9:1. У «Факела», идущего третьим, такое же количество очков. Но хуже разность – 6:3.

В чемпионате 2020/21 годов команды обменялись гостевыми победами. Сначала «Оренбург» победил «Факел» в Воронеже 5 сентября 2020 года - 2:0. В результате после этого поражения лишился своего поста тогдашний главный тренер нашей команды Владимир Бесчастных. После прихода ему на смену Олега Василенко дела у «Факела» пошли на лад. И в первом матче после перерыва 25 февраля воронежцы обыграли «Оренбург» на его поле – 2:1. В том матче открыл счет Андрей Разборов, а победный гол забил Олег Дмитриев. С этой игры началась семиматчевая победная серия «Факела».