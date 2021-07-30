2 августа фонтаны в центре Воронежа будут работать весь день

Фото с сайта "РВК-Воронеж"

В честь Дня ВДВ 2 августа фонтаны в Кольцовском сквере и на проспекте Революции будут работать в весь день, то есть как в выходной. А традиционные понедельничные профилактические работы по случаю праздника перенесут на вторник, 3 августа.

В водоканале отметили, что в последние несколько лет десантники воздерживались от купания в чашах фонтанов, и выразили надежду, что нынешний год не станет исключением.

В «РВК-Воронеж» рассказали, что фонтаны в Кольцовском сквере и на проспекте Революции 2 августа запустят в 10.00 и выключат в 22.00. Причём в 21.00 фонтан в Кольцовском сквере станет ещё и светомузыкальным.

- По согласованию с городским управлением культуры – музыкальное сопровождение будет «тематическим» - соответствующие празднику композиции уже подобраны, - уточнили в пресс-службе водоканала.