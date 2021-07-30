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Общество30 июля 2021 10:17

В Воронеже синоптики дали прогноз на август

Последний месяц лета обещает быть жарким и сухим
Юрий КОЗЛОВ
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Позагорать в августе явно будет возможность.

Позагорать в августе явно будет возможность.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на август.

- Среднемесячная температура последнего месяца лета существенно превысит норму (+18,3) – на 2,3 градуса, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – И будет равняться +20,7. А вот дождей будет меньше нормы. В августе обычно выпадает 57 миллиметров. Но на этот раз будет около 40 мм. Что составляет 70 процентов от нормы.

Дождей будет мало, охлаждаться можно в бассейне. Тем, у кого есть такая возможность.

Дождей будет мало, охлаждаться можно в бассейне. Тем, у кого есть такая возможность.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, в ближайшие выходные жара местами по Воронежской области может достигнуть +36 градусов. В Воронеже знойным будет понедельник, 2 августа - +35. Ненадолго прохлада придет лишь во вторник, 3 августа. Столбик термометра в этот день, по прогнозам синоптиков, опустится до +26.