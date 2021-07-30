В выходные жара в Воронежской области усилится до +36 градусов

В такую погоду хочется все время стоять под душем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежские синоптики дали неблагоприятный прогноз: жара пока и не думает отступать, несмотря на приближающийся август. Только гроза принесет недолгую прохладу.

- В атмосфере сейчас происходят сложные процессы. Наш регион находится на стыке зон влияния циклона и антициклона, но последний понемногу побеждает, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – В отдельных районах области 1 августа жара может достигать +36 градусов. Да и в Воронеже 2 августа ожидаем +35. 3 августа прогнозируем долгожданную прохладу, но продлится она, увы, недолго.

В Воронеже в ночь на субботу, 31 июля, синоптики прогнозируют дожди и +19 градусов. Днем при переменной облачности будет жарко - +31 градус.

В воскресенье, 1 августа, ночью вместо западного ветра подует юго-западный. При пасмурной погоде метеорологи обещают +18 градусов. Днем на солнце будут набегать тучи. Жара усилится до +33 градусов.

В ночь на понедельник, 2 августа, снова пасмурно, но уже при +22 градусах. А днем солнце будет печь немилосердно - +35 градусов. Хорошо еще, что иногда его будут скрывать облака.

Во вторник, 3 августа, подует западный ветер. Синоптики обещают грозы и днем, и ночью. При этом в темное время суток будет +22. А днем наконец-то прогнозируют практически идеальные +26 градусов.