Воронежцы могут стать общественными наблюдателями на сентябрьских выборах

28 июля в Воронежской области был открыт набор общественных наблюдателей для участия в избирательной кампании 2021 года. Об этом объявила председатель региональной Общественной палаты Наталия Хван.

Стать наблюдателем может любой россиянин с активным избирательным правом. Не могут быть в этой роли выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Назначения наблюдателей подробнее описано в официальном положении.

В этом году выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Пожалуй, основная избирательная кампания на это время - выборы депутатов Госдумы. Наблюдатели соответственно смогут следить за прозрачностью и законностью происходящего.

- Наблюдателей мы набираем до 3 сентября. После этого идет процедура обработки данных и выдача направлений на участки, - объяснила Наталия Хван.

Сегодня работает «горячая линия» Общественной палаты Воронежской области +7 (473)212-64-50. По телефону можно задать вопросы, связанные с назначением общественных наблюдателей за голосованием на выборах.