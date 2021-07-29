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Общество29 июля 2021 19:46

В райцентре Воронежской области прокуратура обязала администрацию провести ремонт «убитых» дорог

На проезде Свободы в Таловой есть глубокие ямы
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры Таловского района обнаружили многочисленные нарушения в том, как местные власти следят за состоянием дорог.

К примеру, в Таловой на проезде Свободы есть многочисленные нарушения целостности дорожного покрытия, в некоторых местах на площади более трех метров нет асфальта, глубина ям достигает 15 сантиметров.

После исполнения в ноябре-декабре 2020 года контракта о строительстве канализационной системы на отдельных участках Таловой остались ямы, рытвины, вскопанная земля. На территориях, где шли работы, в частности на тротуарных дорожках, подъездах к зданиям, после их окончания не высадили ни деревьев, ни кустарников.

В связи с этим в прокуратуру неоднократно поступали жалобы местных жителей.

- Прокурор района обратился с иском о возложении на администрацию Таловой устранить допущенные нарушения закона. Суд его удовлетворил, - сообщили в прокуратуре Таловского района.