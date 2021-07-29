В Воронежской области пьяный водитель попытался соблазнить полицейских взяткой в 11 тысяч рублей

Пьяный водитель попытался всучить часть взятки прямо в служебном автомобиле полицейских. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Лискинского района.

16 апреля около 2.30 в Лисках молодой человек совершал опасные маневры на своей машине. Из-под капота валил дым. Полицейские остановили автомобиль. Сделали тест, оказалось, что водитель пьян.

22-летний мужчина предложил за то, чтобы не составлять протокол, заплатить стражам порядка 11 тысяч рублей. Те отказались. Тогда водитель положил 5 тысяч под рычаг стояночного тормоза полицейской машины. А оставшиеся деньги обещал отдать в ближайшее время.

- Полицейские сообщили об инциденте в дежурную часть. Водителя задержали, он признал свою вину. Ему предстоит отвечать перед судом по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за совершение незаконного бездействия», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.