В Воронеже пропали двое мужчин

Алексея Шалиткина нет дома уже неделю. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят помощи в поисках двух мужчин.

45-летний Алексей Шалиткин ушел из дома 22 июля и до сих пор не вернулся. Раньше он никогда не пропадал, никого не предупреждая.

Приметы Алексея: рост 177 сантиметров, плотное телосложение, короткие темно-русые волосы, серо-голубые глаза. 22 июля был одет в черную футболку и джинсы того же цвета.

33-летний Илья Зенюков пропал 28 июля. Вроде бы срок маленький, чтобы бить тревогу, но мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы Ильи: рост 186 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. 28 июля был одет в коричневую футболку, светло-серые шорты, на ногах были черные носки и серые сандалии на липучках.

Илья Зенюков нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто-что либо знает о том, где сейчас находятся Алексей Шалиткин или Илья Зенюков, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).