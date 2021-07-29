Под Воронежем возбудили уголовное дело по ДТП с участием машины главы района, в котором погибла 15-летняя девочка

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Новоусманские полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП, случившегося 27 июля в 14.40 на пятом километре дороги «М-4 «Дон»- «Новая Усмань – Сомово». В нем погибла 15-летняя девочка.

Напомним, «Рено-Логан», которым управлял 59-летний житель Липецкой области врезался в «Тойоту-Камри», ехавшую навстречу. Как выяснили позже, в японской иномарке 52-летний водитель вез 63-летнего главу Панинского района Николая Щеглова.15-летняя девочка, ехавшая в «Рено» погибла. Водитель французской машины и его пассажир, 53-летняя женщина, а также глава района и его водитель попали в больницу.

- По части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы. Наши сотрудники допрашивают свидетелей, изучаются записи с видеорегистраторов, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в региональном ГУ МВД.