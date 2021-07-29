В Воронеже Дом Вагнера вместо того, чтобы восстановить, начали разрушать

В Воронеже в старинном доме Вагнера идут работы, похожие на окончательной разрушение этого объекта культурного наследия. Между тем в 2018 году его купили при условии того, что здание полностью восстановят.

На самом же деле от двухэтажного фасада дома сейчас осталась только половина. Второго этажа нет, первый покрыт трещинами, вокруг валяются кирпичи и штукатурка.

Дом был построен агрономом Вагнером в начале 20 века. В 2018 году его выкупил бизнесмен Антон Евсеев. Условия были такие – сохранить фасад, а все остальное отстроить заново. Пока и признаков реставрации не наблюдается.