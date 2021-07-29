В Воронеже заместителя главы вуза за взятки посадили в колонию

Бывшему заместителю директора за взятки на три миллиона дали реальный срок. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В четверг, 29 июля, в Железнодорожном районном суде вынесли приговор бывшему заместителю директора филиала Петербургского госуниверситета морского и речного флота. 60-летнюю женщину признали виновной в получении 34 взяток на общую сумму более трех миллионов рублей. И приговорили к двум годам колонии. Кроме того, она должна заплатить штраф – 6 миллионов рублей.

Деньги не только бывшему заму, но и самому директору вуза (тоже женщине) платили студенты c 2011 по 2020 годы, чтобы не иметь проблем со сдачей сессии. Заместителя директора вместе с главой филиала задержали в феврале. Обе женщины активно сотрудничали со следствием. Дело директора еще предстоит рассмотреть в суде.

В ходе разбирательства всплыл еще один криминальный факт. Оказалось, что один из воронежских адвокатов предложил директору филиала и ее заместительнице отдать ему 3,2 миллиона рублей. За это он, якобы используя свои знакомства в правоохранительных структурах, обязывался «отмазать» их от уголовных дел. А вообще-то юрист и не собирался ничего делать. Однако и сам попался на этой афере. Теперь его будут судить за крупное мошенничество.