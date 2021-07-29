В Воронежской области началась полномасштабная выдача квалифицированных электронных подписей

С 1 июля 2021 года Удостоверяющий центр ФНС России начал полномасштабную выдачу квалифицированных электронных подписей (КСКПЭП). Получить их смогут юридические лица или те, кто имеет право действовать от имени организации без доверенности, индивидуальные предприниматели и нотариусы.

- Уважаемые налогоплательщики, чтобы не стоять в очередях в налоговой инспекции и на почте вы можете представлять отчетность через интернет. Представление налоговых деклараций через Интернет имеет ряд преимуществ. Применение специальных средств защиты обеспечивает конфиденциальность передаваемых документов. Отчетность может быть отправлена в налоговый орган круглосуточно и без выходных, - сообщают в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

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