Обвиняемый во взятке воронежский полицейский, подозреваемый в покупке недвижимости на 50 млн, обжаловал свой арест

Неприятности у Игоря Качкина начались в феврале 2020 года. Фото: из архива «КП»

Бывший заместитель главы областного ГИБДД, а ныне начальник тыла отдела ОМВД по Панинскому району Игорь Качкин 27 июля подал жалобу на свой арест. Об этом сообщили в Ленинском районном суде. 28 июля апелляцию Качкина отправили в Воронежский областной суд.

Напомним, Качкина задержали по подозрению в том, что он пытался дать взятку в 30 тысяч рублей начальнику экзаменационного отделения за то, чтобы помог его знакомому незаконно получить права. Полицейского задержали 19 июля в ходе совместной операции Следственного комитета, ФСБ и МВД. И отправили в СИЗО до 19 сентября. Если вина Качкина будет доказана, его, видимо, уволят, взыскание получат и его непосредственные руководители.

Игорь Качкин давно стал фигурой одиозной. В середине февраля 2020 года выплыла наружу история с покупкой то ли им, то ли его родителями недвижимости на 50 миллионов рублей. После этого в Советском районном суде началось разбирательство. В ходе него сотрудники прокуратуры стремятся доказать, что Качкины не могли на легальные источники доходов позволить себе такие приобретения. А родители бывшего глава областного ГИБДД, наоборот, пытались показать, что тратят сбережения от своего бизнеса. Сейчас суд поставили на паузу из-за смерти отца Игоря Качкина и необходимости оформить наследство.