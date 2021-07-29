В центре Воронежа рецидивист взломал окно и украл ноутбук

Рецидивисту за кражу ноутбука грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В мае 32-летний мужчина на время выехал из своей комнаты в общежитии на улице Среднемосковской, чтобы подработать вахтовым методом в другом городе. В курсе были соседи. Приехав, мужчина обнаружил, что в комнате взломано окно, и пропал ноутбук. Он написал заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали по подозрению в преступлении 47-летнего воронежца. Он был много раз судим за кражи, а также было на его совести и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. И рассказал, что залез в комнату через окно второго этажа, повредив его. Украденный ноутбук он сдал в ломбард. Рецидивиста отправили в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы), - рассказали в региональном ГУ МВД.