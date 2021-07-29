Налоговики рассказали о преимуществах предоставления бухгалтерской отчетности онлайн

Представить налоговую и бухгалтерскую отчетность организациям и индивидуальным предпринимателям в Воронеже проще и удобнее в электронном виде.

- Сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи не требует дублирования этих документов на бумажных носителях, экономит время налогоплательщиков, гарантирует оперативность обновления форматов представления информации в электронном виде и подтверждение доставки отчетности, обеспечивает конфиденциальность представляемой информации от просмотра и корректировки третьих лиц, - комментируют в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

При формировании электронной отчетности сокращается количество технических ошибок за счет использования средств выходного контроля, осуществляющих проверку правильности заполнения полей форм документов.

А главное - нет необходимости приходить в налоговые органы, что экономит время. Можно получить в электронном виде справку о состоянии расчетов с бюджетом, выписку операций по расчетам с бюджетом, перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в налоговую инспекцию и другие документы.

Более подробная информация о взаимодействии в электронном виде размещена на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в разделе «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности».

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