Воронежцы обеспокоились исчезновением офиса «ПИК-Комфорт»

В группе «Мой и твой Воронеж» Галина Федорова рассказала о неудавшемся визите в офис УК «ПИК-Комфорт»

- Пришла, так как не могла до них дозвониться на протяжении трех недель уже. И что я вижу?! Офис просто разбирают, мебель выносят. Куда? зачем? – никто не говорит, на их сайте нет никакой информации об этом.

В «ПИК-Комфорт» пояснили:

- Закончился срок аренды, и принимать жильцов теперь будем по новому адресу. Со 2 августа 2021 года офис приема жителей управляющих компаний Коминтерновского района работает по новому адресу: ул. Хользунова, д. 72 «Б». Прием будет осуществляться в прежнем режиме: каждый день с 8.00 до 20.00 (кроме воскресенья). До 31 июля включительно прием жителей происходит в офисе по адресу: Московский проспект, д. 116 «А».

Ранее УК «ПИК-Комфорт» резко раскритиковали на планерке в мэрии за срыв подготовки к отопительному сезону. В управляющей компании попытались оправдаться тем, что многие обслуживаемые дома очень старые и с ними соответственно труднее работать.