Воронежцы могут подать декларацию по налогу на доходы физлиц в электронном виде

Подать декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ можно онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

- Декларацию можно направить в налоговую инспекцию в электронном виде, подписанную усиленной неквалифицированной электронной подписью, получив сертификат бесплатно в Личном кабинете в разделе «Профиль»/Получение сертификата ключа проверки электронной подписи». Помимо этого можно отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, - сообщают в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

Чтобы стать пользователям Личного кабинета необходимо получить регистрационную карту для подключения к сервису в любой налоговой инспекции независимо от места жительства. Также заявления на доступ к Личному кабинету принимают в отделениях Многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг Воронежской области (МФЦ).

Кроме того, пользоваться сервисом можно с применением логина и пароля для Единого портала госуслуг (ЕПГУ). Для этого на стартовой странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» выбирается вариант «Войти через госуслуги (ЕСИА)». Учетная запись должна быть подтвержденной в отделении МФЦ или других уполномоченных организациях.

Более подробная информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru

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