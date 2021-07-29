В Воронежской области сообщили о возможной экологической катастрофе на реке Богучарка

Так выглядела 28 июля река Богучарка. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» в четверг, 29 июля, разместили фото реки Богучарка, выглядящей так, как будто на ней разлились какие-то промышленные отходы. Вода покрылась серо-голубой пеной. Автор поста сообщил, что такую пугающую картину он наблюдал в среду, 28 июля.

В одном из комментариев Елена Удалова сообщила:

- в Шилово такая же фигня была. Это от жары зацвели водоросли, и вода поменяла цвет буквально за два дня.

Напомним, недавно всплыла на поверхность мертвая рыба сразу в двух реках: Хворостани в Каширском районе и Токае в Аннинском. В обоих случаях после проведенной проверки специалисты сделали вывод, что причиной этих ЧП стала аномально высокая температура воды из-за установившейся жары, которая резко обеднила содержание кислорода. По поводу Токая, правда, не исключили и влияния «человеческого фактора».