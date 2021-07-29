В Воронеже мошенница отобрала у девушки почти 700 тысяч рублей

Как ни стараются полицейские предупреждать о стандартных схемах «развода», люди продолжают на них попадаться.

28 июля с 14.30 до 18.00 24-летнюю девушку, живущую в Железнодорожном районе, атаковала звонками аферистка. Мошенница представилась сотрудницей банка. Заявила, что аферисты хотят оформить на банковский счет собеседницы кредит. И «научила» ее, как якобы уберечься от них. Надо самой оформить кредит и перевести на счета, которые укажет «работница банка».

Девушка перевела 696 тысяч рублей, находившихся на ее счете. И только через несколько часов поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Всего 28 июля было десять случаев афер, совершенных дистанционно, - сообщили в региональном ГУ МВД. - У доверчивых людей отобрали около миллиона рублей. Еще раз напоминаем: не доверяйте незнакомцам, убеждающих вас перевести деньги на «безопасный счет», либо оформить на себя кредит. Если возникли сомнения, положите трубку и перезвоните в ваш банк.