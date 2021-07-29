В Воронеже «Рено» врезалась в дерево: ранена 15-летняя девочка

"Рено" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 28 июля, в 3.20 у дома № 103Б по улице Острогожской 55-летний местный житель, руливший «Рено-Логан», ехал со стороны Краснознаменной в направлении улицы Теплоэнергетиков. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

Водитель серьезных травм не получил, а вот ехавшая с ним 15-летняя девочка попала в больницу.

Напомним, 27 июля в Новоусманском районе в ДТП погибла 15-летняя девочка. «Рено Логан», где она ехала, врезался в «Тойоту Камри», двигавшуюся навстречу. За рулем японской иномарки был 52-летний житель Воронежской области. А ехал в ней 63-летний глава Панинского района Николай Щеглов.

А в среду, 28 июля, в 21.15 в Богучарском районе 68-летний водитель «Лады Ларгус» сбил ехавший впереди мопед. Управлявший им 12-летний школьник и ехавший вместе с ним 15-летний подросток попали в больницу.