В Воронежской области от «ковида» умерли еще 16 человек

Ситуация с коронавирусом пока, увы, лучше не становится. Фото: Артем КИЛЬКИН

В региональном оперативном штабе по борьбе с «ковидом» предоставили новые цифры, характеризующие развитие эпидемии.

На утро четверга, 29 июля, заболел еще 481 житель Воронежской области (сутки назад было 477). Это седьмое место среди худших по этому показателю регионов России. Всего заразившихся за все время эпидемии в нашем регионе стало 103 045.

Выздоровел еще 281 человек (сутки назад было 292). По этому показателю Воронежская область выпала из десятки лучших регионов, став 12-й. Всего «ковид» победили 95 610 наших земляков.

Коронавирус унес еще 16 жизней (сутки назад смертей было 20). Жертв «ковида» в Воронежской области стало 4336.