В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и града

Вероятность сильного ветра сохранится еще сутки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 30 июля. По области они прогнозируют грозы, при которых порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. В отдельных местах области может выпасть град.

Впрочем, несмотря на грозы, погода в Воронежской области в целом и в Воронеже в частности сильно не изменится. По-прежнему столбик термометра будет зашкаливать за отметку в 30 градусов и может достигать +33.

Напомним, аналогичное штормовое предупреждение действует и сегодня в четверг, 29 июля. Также вероятны грозы и сильные порывы ветра. Таким образом, предупреждение просто продлили.

Когда отступит сильная жара, пока неясно.