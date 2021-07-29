Назначили нового руководителя департамента строительной политики Воронежской области

Артур Кулешов. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В четверг, 29 июля, губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Артура Кулешова на должность руководителя департамента строительной политики Воронежской области. Артур Михайлович и так фактически возглавлял эту структуру с начала июля, когда ушел в отставку прежний начальник Сергей Потапов.

53-летний Артур Кулешов до этого был заместителем не только Потапова, но и возглавлявшего строительный департамент до него Олега Гречишникова. Напомним, тот ушел в отставку на фоне темной истории с превышением полномочий при проведении аукциона по возведению пристройки к детсаду на средства нацпроекта.

Артур Кулешов поработал и в структурах мэрии. В 2017 году он недолго был вице-мэром Воронежа по градостроительству. А до прихода во власть с 2010 по 2015 годы работал в крупных промышленных, логистических и информационно-технологических компаниях.