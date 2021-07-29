Для пожилых воронежцев организовали занятия по реабилитации после перенесенных заболеваний

Фото управы Ленинского района

В «Академии для пенсионеров» открылось новое направление. Это «факультет» дневного пребывания с элементами реабилитации после перенесенных заболеваний. Здесь для пожилых людей проводят уроки адаптивной физкультуры, тренировку концентрации внимания и мелкой моторики. Все это грамотно сопряжено с любимым творчеством слушателей и проходит в строгом соответствии с рекомендациями эпидемиологов.

Напомним, «Академия для пенсионеров» создана при управлении соцзащиты Ленинского района. Здесь уже действуют более десяти различных направлений – класс иностранных языков, уроки безопасности, проводимые инспекторами по пожарному надзору Ленинского района ГУ МЧС по Воронежской области, уроки психолога, рукоделия, вокала и хорового пения и другие. Слушатели активно осваивают здесь и компьютерную грамотность. Все курсы и уроки, организованные управлением соцзащиты, являются бесплатными для пенсионеров, проводятся специалистами на добровольной основе и пользуются большой популярностью.