В Воронежской области «Лада» сбила 12-летнего школьника на мопеде

Мопед после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 28 июля, в 21.15 на 7 километре дороги «М-4«Дон»-Полтавка-Дъяченково-Терешково» в Богучарском районе случилось ДТП.

68-летний местный житель, руливший «Ладой Ларгус», ехал со стороны хутора Дядин в направлении села Дьяченково. Пожилой мужчина сбил ехавший впереди мопед «Альфа», которым управлял 12-летний школьник.

Мальчик, руливший мопедом, и ехавший с ним 15-летний подросток (оба – местные жители) получили травмы. Их отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему водитель не смог затормозить или объехать мопед.

"Лада" ударила мопед правым крылом. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в тот же день в 13.50 в Лискинском районе шофер «МАЗа» врезался в стоявший на светофоре «ПАЗ»: ранены три пассажирки.