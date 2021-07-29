В Воронежской области «МАЗ» протаранил пассажирский автобус: ранены три женщины

"МАЗ" ударил "ПАЗ" в задний бок достаточно сильно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 28 июля, в 13.50 на девятом километре дороги «Трасса «Дон» - Лиски» случилась авария.

24-летний водитель «МАЗа», ехавший со стороны Лисок в направлении трассы «Дон», врезался в маршрутный «ПАЗ», остановившийся перед светофором. 59-летний водитель автобуса не пострадал. Как и шофер «МАЗа». А вот три пассажирки, сидевшие сзади, 21, 35 и 47-лет с травмами различной степени тяжести попали в больницу.

Задняя часть автобуса после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 28 июля случилось 105 ДТП, из них в Воронеже – 66, в районах области – 28, на федеральных трассах - 11. В восьми авариях получили травмы 11 человек. Задержаны и оштрафованы 23 пьяных водителя, - сообщили в региональном ГУ МВД.