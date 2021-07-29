В Воронеже водитель занял еще одно место на парковке коляской со своим ребенком

Такая парковка коляски и для посторонних людей выглядит страшно. Но не для родного отца ребенка. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В среду, 28 июля, в паблике «Мой и твой Воронеж» появился пост, в котором описали шокирующий способ захвата парковки у магазина «Лента» на улице Домостроителей. На фото сняли, как на месте, где должна стоять машина, расположилась коляска. Как утверждает автор поста, со спящим ребенком:

- По видимому. решил оставить себе немного больше парковки для своего БМВ Х6. Никто не мог встать. При попытке встать на парковку в этом месте (свободных мест не было), папаша выходил из авто и всем видом показывал, что место занято. На вопрос, зачем он так делает, ответил, что его машина работает, и чтобы ребенок не дышал выхлопными газами он и отставил коляску подальше. А на тротуар почему-то не хотел.

В комментариях откликнулся тот самый водитель:

- Один ребенок в машине был...второй на улице спал...откатил, потому, что работало авто!!! Ни одна машина не остановилась для того, чтобы туда стать... места были!!!

Другие посетители группы резонно заметили, что водитель такой «парковкой» создавал большой риск прежде всего для своего ребенка. Какой-нибудь неадекватный водитель мог бы просто сбить коляску, и тогда бы случилось страшное. Но, видимо, «заботливый» отец об этом не задумывался.