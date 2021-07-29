В центре Воронежа сбитую собаку переехали еще две машины

Днем движение у Чернавского моста очень интенсивное. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В паблике «Мой и твой Воронеж» анонимный пользователь рассказал жуткую историю, как в среду, 28 июля, около шести вечера на дороге у остановки «Чернавский мост» погибла собака.

По словам девушки, животное она увидела лежавшим метрах в полутора от тротуара, в крови. Собака, очевидно, сбитая машиной, была еще жива. Пока девушка искала, как позвонить волонтерам в телефоне, прямо по животному еще и проехала «ГАЗель». А потом какой-то старый автомобиль добил собаку с разгона. Эта жуткая череда наездов продолжалась чуть больше минуты.

В комментариях многие осуждают не только водителей, но и девушку. За то, что вовремя не сориентировалась и не оттащила собаку на тротуар. Не учитывая при этом, что все это ЧП заняло, как утверждает девушка, около минуты. Многие ли смогли бы за такое время успеть спасти собаку?