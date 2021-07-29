В Воронеже на проспекте Революции не будет рекламных конструкций

Разработана новая схема установки рекламных конструкций в Воронеже: выделено теперь только 948 мест для размещения подобной информации. То есть практически вдвое меньше, чем до этого - их было более 1 800.

- Сейчас, если добавить скорости во время поездки по Московскому проспекту, щиты мелькают так, что превращаются в мультфильм. Мы постарались максимально убрать рекламу на основных магистралях города. Так, на проспекте Революции не будет ни одной рекламной конструкции, – сообщил руководитель регионального департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов.

Ранее мы писали, что в октябре из Германии в Воронеж привезут клены «Кливленд» высотой около 5,5 метров. Такие деревья хорошо прижились в Советском сквере города. Теперь же они должны украсить обновляемый проспект Революции.