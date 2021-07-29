Воронежский «Буран» победил тульскую команду «АКМ»

Во вторник, 28 июля, «Буран» провел контрольный матч в подмосковном Чехове против тульского клуба «АКМ».

Первый период прошел без голов. Счет удалось открыть только в конце второго – с подачи Матвея Тымченко шайбу забросил Алексей Лапин. Через пару минут туляки в свою очередь сумели «распечатать» Захара Виноградова – 1:1.

В третьем периоде тот же Лапин снова вывел «ураганных» вперед. Однако туляки устроили настоящий штурм ворот «Бурана». И в итоге сумели вновь сравнять счет, реализовав большинство.

Игра дошла до серии буллитов, в которой победную шайбу забросил Тымченко – 3:2.

Напомним, что следующий контрольный матч «Буран» также проведет в Чехове 31 июля, соперником будет московская «Звезда».