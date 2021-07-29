СМИ: глава городского управления ГИБДД может подать в отставку

В городском ГИБДД, судя по всему, грядут большие кадровые перемены. Фото: из архива «КП»

Ряд СМИ сообщили о грядущей отставке начальника городского управления ГИБДД Андрея Астанина. Сейчас у него отпуск, но велика вероятность того, что он плавно перейдет в уход на пенсию. Такая же ситуация и у начальника отдела технического надзора, его как раз курирует Астанин.

Подобное развитие ситуации многие связывают с визитом большого числа людей в штатском в здание ГИБДД на улице Обручева 23 июля. Тогда даже многие воронежцы, приехавшие за документами, не смогли их получить, - им назначили новую дату.

Напомним, в последнее время вокруг ГИБДД было немало криминальных скандалов. 26 февраля в Павловске задержали двух местных начальников. Было возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего командира роты и 38-летнего командира взвода роты отдельного батальона ДПС ГИБДД. Их обвинили в получении взятки по предварительному сговору. По версии следствия, они обложили подчиненных ежемесячной данью в 100 тысяч рублей за «совершение противоправного бездействия, а также за общее покровительство и попустительство по службе».

А 20 июля в криминальной хронике снова всплыло имя «многоквартирного» бывшего заместителя начальника областной ГИБДД Игоря Качкина. Полицейский, известный скандалом вокруг купленных то ли им, то ли его родителями более чем 20 квартир на 50 миллионов рублей, попался на маленькой взятке в 30 тысяч. Ее он дал коллеге по работе, пытаясь помочь знакомому получить права без сдачи экзамена.