В Воронежской области сгорел склад завода растительных масел

Пожар тушили более двух часов. Фото с места ЧП. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 28 июля, днем в Эртиле на улице Феоктистова загорелся склад ОАО «Завод растительных масел «Эртильский».

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 15.45. К тушению огня привлекали 30 человек и 14 спецмашин, в том числе от МЧС России – 15 сотрудников и пять машин. Горели поддоны и упаковка на площади 200 квадратных метров. В дальнейшем огонь охватил более чем вдвое большую территорию – 500 «квадратов». Пожар ликвидировали в 17.50. По оперативным данным, пострадавших не было. Причину пожара устанавливают, - рассказали в региональном ГУ МЧС.