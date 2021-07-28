В Воронеже 4-летняя девочка сломала позвонки во время спуска с горки надувного батута

Веселое развлечение закончилось для ребенка серьезной травмой Фото: "КП" Архив

Вечером 12 июля 4-летняя девочка получила травму во время спуска с горки надувного батута. Игровая площадка стоит под открытым небом у одного из торговых центров Воронежа. В тот же день ребенка отвезли в медучреждение, где ей диагностировали перелом позвонков грудного отдела.

За «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» следователи уже возбудили уголовное дело (п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ).

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, будет истребована и изучена необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью. Органами следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за установку и функционирование детского аттракциона, а также дальнейшую проверку его безопасности. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального управления СКР Сергей Барбашов.