В Воронеже парень украл деньги с банковской карты деда своей бывшей девушки

59-летний воронежец заметил, что с его банковского счета пропало более 30 тысяч рублей. Мужчина тут же пошел в финансовое учреждение, где ему сообщили, что деньги списали через мобильное приложение. Вот только сам горожанин ничего себе на телефон не устанавливал...

Впрочем, полицейские быстро нашли владельца банковской карты, на которую поступили переводы. Им оказался 20-летний местный житель. Парень раньше встречался с внучкой 59-летнего мужчины и не раз гостил у него дома. Там он заметил банковскую карту и сфотографировал ее с двух сторон.

Позже юноша подключил «мобильный банк» и переводил небольшие суммы с декабря 2020 года по январь 2021-го. Сообщения о списаниях хозяину карты не приходили, поэтому он узнал о похищенных деньгах недавно, решив проверить баланс.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.