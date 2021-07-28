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Общество28 июля 2021 19:16

В Воронеже изменится система оплаты проезда в маршрутных автобусах для владельцев карт Visa

Новый способ списания средств вступает в действие уже завтра
Олег ИВАНОВ
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В муниципальных автобусных маршрутах все останется по-прежнему

В муниципальных автобусных маршрутах все останется по-прежнему

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже с 29 июля на большинстве городских маршрутов изменится система списания средств для держателей банковских карт Visa. Списание теперь будет происходить только в конце дня и единой суммой за все поездки, совершенные с самого утра.

- Для держателей карт других платежных систем ничего не изменится, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Внес изменения в систему списания «Газпромбанк», терминалы которого установлены на городских маршрутах частных перевозчиков. В муниципальных автобусных маршрутах, оператором которых выступает «Сбербанк» - №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14В, 15, 49, 52, 59, 98 и троллейбусные - все останется по-прежнему для владельцев карт всех платежных систем.