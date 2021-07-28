В Воронежской области мужчина решил через полицию вернуть украшения, подаренные экс-любовнице

В июне в отдел полиции пришел 48-летний житель Россоши и заявил о том, что его бывшая возлюбленная - воровка. Пока они жили вместе все было хорошо. А якобы как только пара рассталась, мужчина не досчитался ювелирных украшений.

Правда, быстро выяснилось, что золотые драгоценности мужчина сам подарил на день рождения женщине. Совместная жизнь не сложилась, и он решил, что с помощью полиции вернет «вложенные» им в отношения деньги.

Вот только за ложный донос (ч. 1 ст. 306 УК РФ) суд оштрафовал горе-любовника на 20 тысяч рублей.