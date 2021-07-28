В Воронежской области муж расстрелял жену через дверь ванной

Мужа, ранившего жену, осудили на шесть лет пять месяцев колонии строгого режима. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Острогожском районном суде вынесли приговор 49-летнему мужчине.

В феврале 2020 года он поссорился со своей женой. Обычными в этой ситуации битьем посуды или в крайнем случае мордобоем дело не обошлось. Разъяренный муж схватил ружье и два раза выстрелил в дверь ванной, где закрылась жена. Один из патронов попал в живот женщины. Ее спасло только то, что взбесившийся супруг стал перезаряжать ружье. Она успела выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Те вызвали полицейских и скорую.

- Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Суд проходил с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали мужчину виновным. Его приговорили к шести годам пяти месяцам колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Острогожского района.