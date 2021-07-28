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Происшествия28 июля 2021 17:40

В Воронежской области муж расстрелял жену через дверь ванной

Его супруга чудом осталась жива
Юрий КОЗЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мужа, ранившего жену, осудили на шесть лет пять месяцев колонии строгого режима.

Мужа, ранившего жену, осудили на шесть лет пять месяцев колонии строгого режима.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Острогожском районном суде вынесли приговор 49-летнему мужчине.

В феврале 2020 года он поссорился со своей женой. Обычными в этой ситуации битьем посуды или в крайнем случае мордобоем дело не обошлось. Разъяренный муж схватил ружье и два раза выстрелил в дверь ванной, где закрылась жена. Один из патронов попал в живот женщины. Ее спасло только то, что взбесившийся супруг стал перезаряжать ружье. Она успела выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Те вызвали полицейских и скорую.

- Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Суд проходил с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали мужчину виновным. Его приговорили к шести годам пяти месяцам колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Острогожского района.