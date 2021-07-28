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Происшествия28 июля 2021 17:38

В Воронежской области инспекторы ДПС помогли вытащить из кювета сорвавшийся с дороги автомобиль

Они остановили «Газель» и вместе с его водителем отбуксировали вылетевшую иномарку
Олег ИВАНОВ
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40-летний хозяин машины, житель города Эртиль, из-за плохой видимости и сильного проливного дождя не справился с управлением

40-летний хозяин машины, житель города Эртиль, из-за плохой видимости и сильного проливного дождя не справился с управлением

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

27 июля примерно в 17:00 в Эртильском районе сотрудники ДПС заметили в кювете автомобиль «Фольксваген Поло» с включенной аварийной сигнализацией. Старший лейтенант полиции Александр Помигуев и лейтенант полиции Юрий Семыкин остановились, чтобы расспросить водителя о случившемся.

40-летний хозяин машины, житель города Эртиль объяснил, что из-за плохой видимости и сильного проливного дождя не справился с управлением и выехал с дороги. Сотрудники Госавтоинспекции остановили проезжающий мимо автомобиль «Газель» и попросили отбуксировать автомобиль на проезжую часть. Благодаря этому 40-летний мужчина смог продолжить свой путь.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости поддерживать в исправности техническое состояние транспорта, и быть предельно внимательными на дороге, особенно в сложных условиях.