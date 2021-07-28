В Воронежской области инспекторы ДПС помогли вытащить из кювета сорвавшийся с дороги автомобиль

40-летний хозяин машины, житель города Эртиль, из-за плохой видимости и сильного проливного дождя не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

27 июля примерно в 17:00 в Эртильском районе сотрудники ДПС заметили в кювете автомобиль «Фольксваген Поло» с включенной аварийной сигнализацией. Старший лейтенант полиции Александр Помигуев и лейтенант полиции Юрий Семыкин остановились, чтобы расспросить водителя о случившемся.

40-летний хозяин машины, житель города Эртиль объяснил, что из-за плохой видимости и сильного проливного дождя не справился с управлением и выехал с дороги. Сотрудники Госавтоинспекции остановили проезжающий мимо автомобиль «Газель» и попросили отбуксировать автомобиль на проезжую часть. Благодаря этому 40-летний мужчина смог продолжить свой путь.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости поддерживать в исправности техническое состояние транспорта, и быть предельно внимательными на дороге, особенно в сложных условиях.