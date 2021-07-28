Прокуратура назвала районы Воронежа, в которых случился всплеск убийств в 2021 году

В 2021 году в Воронежской области увеличилось количество убийств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 45 до 46. Серьезный рост произошел в первую очередь в Воронеже -с 16 до 24. В районах области наоборот наблюдается снижение - с 29 до 22. Об этом 28 июля сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Всплеск убийств случился в Коминтерновском и Советском районах Воронежа. В Железнодорожном и Левобережном районах города - значительно уменьшилось число таких случаев.

- В текущем году удалось достичь стопроцентной раскрываемости анализируемых криминальных деяний, - отметили в региональной прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли в этом году еще и 3 убийства и 1 преступление (ч. 4 ст. 111 УК РФ) прошлых лет.