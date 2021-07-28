Худрук Воронежского камерного театра станет советником губернатора по культуре

Фото: с сайта правительства Воронежской области

28 июля губернатор Александр Гусев предложил художественному руководителю Воронежского камерного театра Михаилу Бычкову занять должность советника по культуре, работающего на общественных началах. Михаил Бычков принял это предложение.

Михаил Владимирович - лауреат премии имени Станиславского, лауреат фестиваля «Новая драма» за лучшую работу режиссера. Его спектакли неоднократно номинировались на российскую национальную театральную премию «Золота маска». Имеет медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, награжден премией Правительства РФ имени Волкова за вклад в развитие театрального искусства России.

В прошлом году на заседании совета по присуждению очередной Платоновской премии единогласно проголосовали за кандидатуру режиссера, художественного руководителя Воронежского Камерного театра и Платоновского фестиваля Михаила Бычкова.

Кстати о том, как складывает диалог между художниками и чиновниками в Воронежской области, мы спрашивали у Михаила Бычкова еще несколько лет назад.