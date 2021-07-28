Матч воронежского «Факела» с «Оренбургом» пройдет без зрителей

Гостевой матч «Факела» с «Оренбургом» 31 июля пройдет без зрителей. Таковы требования местного управления Роспотребнадзора. По данным сайта Стопкоронавирус.РФ, за последние сутки в Оренбургской области заразились «ковидом» 324 человека. Выздоровели при этом только 183.

Так что на этот выезд самым преданным фанатам при всем желании съездить не удастся. Придется смотреть видеотрансляцию в Сети.

Напомним, после трех туров «Факел» занимает третье место, уступая будущему сопернику «Оренбургу» второе лишь по разности мячей. Лидирует столичное «Торпедо». Москвичи пока в этом чемпионате очков не теряли.