В Воронеже ревнивец ударил знакомого, зачастившего к его жене, ножом

Кровавому ревнивцу грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В Левобережном районе случилось кровавое преступление. Один из местных жителей вызвал полицию, сообщив, что на Ленинском проспекте один мужчина ударил другого.

Следователи сразу выехали по указанному адресу. Около 12 часов 22 июля 36-летний мужчина приехал домой. Возле подъезда он увидел 31-летнего знакомого, который иногда приезжал к его жене. И, приревновав к супруге, ударил его ножом в живот. Раненого отвезли в больницу.

Ревнивца задержали в Эртильском районе. Оказалось, что ранее он был судим за кражи. В отделе полиции мужчина признал свою вину. У него изъяли нож, которым он ранил знакомого.

- Задержанного отправили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы).