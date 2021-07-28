Воронежцев предупредили о надвигающихся грозах и сильных порывах ветра

28 июля с 18:00 до 29 июля 18:00 в Воронежской области ожидают кратковременные дожди, местами грозы. При грозах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях поступило от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Воронежской области в очередной раз напоминает гражданам, что свои планы необходимо выстраивать согласно прогноза погоды, и, соответственно, обращать внимание на сообщения метеорологов.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.