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Общество28 июля 2021 14:11

Воронежцев предупредили о надвигающихся грозах и сильных порывах ветра

При возникновении чрезвычайной ситуации - обращайтесь к спасателям
Олег ИВАНОВ
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28 июля с 18:00 до 29 июля 18:00 в Воронежской области ожидают кратковременные дожди, местами грозы. При грозах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях поступило от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Воронежской области в очередной раз напоминает гражданам, что свои планы необходимо выстраивать согласно прогноза погоды, и, соответственно, обращать внимание на сообщения метеорологов.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.